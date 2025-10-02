Diagnóstico da Primeira Infância é apresentado durante reunião do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas

Publicada em 02/10/2025 às 11h42
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), segue consolidando avanços na política pública voltada à primeira infância. No dia 1º de outubro, foi realizada, em Porto Velho, a 6ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância (CEIPI).
O encontro teve como pauta a apresentação do diagnóstico situacional da Primeira Infância em Rondônia, considerado um marco estratégico para nortear a formulação e implementação de políticas voltadas às crianças de zero a 6 anos, gestantes e comunidades em maior situação de vulnerabilidade, como ribeirinhas, indígenas e quilombolas.
O CEIPI é composto por órgãos do Executivo, Judiciário, Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) e entidades da sociedade civil, consolidando uma rede de proteção e promoção de direitos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a reunião do comitê reforçou ainda mais o compromisso do estado em concretizar a elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância (PEPI). “Investir na primeira infância é investir no futuro de Rondônia. Estamos unindo esforços entre diversas secretarias e instituições para garantir que nossas crianças tenham acesso a direitos, cuidados e oportunidades desde os primeiros anos de vida”, afirmou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que o PEPI está sendo construído de forma participativa e com base em evidências. “O diagnóstico situacional que apresentado é fruto de um trabalho coletivo. Ele nos permitirá compreender as realidades da infância em cada região do estado e, a partir disso, estruturar políticas públicas mais efetivas, inclusivas e integradas”, ressaltou.
Com a apresentação do diagnóstico, Rondônia dá um passo importante para consolidar o Plano Estadual da Primeira Infância. O documento servirá como base para a definição de ações estratégicas e integradas, fortalecendo a rede de proteção e garantindo que as crianças rondonienses tenham um desenvolvimento mais saudável, seguro e pleno desde os primeiros anos de vida.
