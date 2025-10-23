Deputado Pedro Fernandes busca junto ao DER recuperação da RO-459 em Rio Crespo

Publicada em 23/10/2025 às 13h40
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve acompanhado do prefeito Éder Paraguai, do município de Rio Crespo, em agenda com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), coronel Éder André Fernandes, para tratar da necessidade urgente de recuperação asfáltica da RO-459, no trecho que liga a BR-364 ao município de Rio Crespo.
Durante o encontro, o parlamentar apresentou Indicação ao Poder Executivo, extensiva ao DER, solicitando a execução imediata das obras de recuperação da rodovia, que é a principal via de acesso ao município e fundamental para o transporte de pessoas, insumos e a circulação da produção agrícola e industrial da região.
Pedro Fernandes destacou que o pedido atende a uma demanda prioritária da população de Rio Crespo e reforçou o compromisso do mandato em buscar melhorias estruturais que garantam segurança e desenvolvimento ao município. “A RO-459 é essencial para a economia e o cotidiano das famílias de Rio Crespo e transporte da produção da região. Nossa solicitação ao DER visa garantir uma resposta rápida e eficaz, assegurando condições adequadas de trafegabilidade e segurança para todos que utilizam a rodovia”, afirmou o deputado.
O prefeito Éder Paraguai reforçou a importância da recuperação da via. “A recuperação da RO-459 é uma necessidade urgente, e esse diálogo com o DER é um passo importante para resolver o problema”, ressaltou o gestor agradecendo ao deputado Pedro pelo apoio e ao diretor do DER pela atenção.
O diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes, reconheceu a relevância do pedido e informou que a demanda será avaliada dentro do planejamento de manutenção das rodovias estaduais.
Com a Indicação formalizada, o deputado Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura de transporte em Rondônia, especialmente nas regiões que dependem das estradas para o desenvolvimento econômico e social.
