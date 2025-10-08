Deputado Laerte Gomes recebe lideranças políticas de vários municípios em gabinete parlamentar

Publicada em 08/10/2025 às 10h11
Na última terça-feira (7), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia várias lideranças políticas do interior do estado. Essa reunião faz parte de uma série de encontros que têm como objetivo fortalecer os vínculos entre os representantes das regiões e o Legislativo estadual, promovendo uma maior integração nas ações de políticas públicas.
O principal objetivo da reunião foi conversar sobre as necessidades e demandas das comunidades. As lideranças tiveram a oportunidade de compartilhar os desafios que enfrentam e apresentar sugestões de melhorias para serem consideradas pelo parlamento. Entre os presentes estava a vereadora Mineia, de Espigão do Oeste, que trouxe as perspectivas e demandas da sua região. Sua participação foi importante, pois ela atua de forma bastante ativa na administração local.
Outro ponto importante durante a visita foi a presença de Jarbas Luís, presidente da Câmara Municipal de Urupá. Com sua experiência na área legislativa e o conhecimento das necessidades da comunidade, ele contribuiu com um diálogo produtivo. Ao lado dele estava Lucas Silva, que coordena o setor de arrecadação em Governador Jorge Teixeira.
Os vereadores de Teixeirópolis também estiveram no gabinete do deputado. Elizeu, que é o presidente da câmara, e Carlos Kleber participaram ativamente, das tratativas. A presença desses líderes locais mostra o quanto é importante que as cidades trabalhem juntas para fortalecer as políticas públicas. Durante o encontro, eles discutiram projetos de colaboração política e compartilharam ideias sobre as melhores práticas para trazer benefícios à região.
Nosso compromisso sempre foi baseado nas solicitações que recebemos dos municípios, vereadores, prefeitos, secretários e das entidades em geral. Nosso foco é estar sempre prontos para atender com agilidade o que nos é apresentado, destacou Laerte.
“O diálogo é uma ferramenta fundamental para discutirmos as ações e demandas que ajudam a fortalecer nossos municípios. Quando temos uma comunicação direta, conseguimos entender melhor as necessidades locais e criar soluções que realmente trazem melhorias para a população. As portas do gabinete estão sempre abertas para receber lideranças e parceiros que trabalham conosco por uma Rondônia cada vez melhor”, destacou Laerte Gomes.
Essa política de acolhimento demostra o compromisso de promover uma parceria construtiva entre o governo e a sociedade civil. É muito importante contar com a participação ativa das lideranças locais, pois elas conhecem bem as necessidades das suas comunidades e representam as vozes da população em seus municípios.
Ao seguir essa postura de colaboração, conseguimos não só enfrentar os problemas locais, mas também aproveitar melhor as oportunidades que aparecem, garantindo um crescimento mais justo e sustentável para todos os moradores de Rondônia, explicou Jarbas Luís, presidente da Câmara Municipal de Urupá.
