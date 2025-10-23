Deputado Laerte Gomes discute com Detran convênio de videomonitoramento para Ji-Paraná

Publicada em 23/10/2025 às 15h09
O convênio faz parte dos esforços do deputado Laerte Gomes em garantir melhorias na infraestrutura urbana e na segurança dos municípios rondonienses (Foto: Juliana Martins)
O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSD), se reuniu nesta quarta-feira (22) com o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Sandro Rocha, para tratar sobre o convênio de videomonitoramento do município de Ji-Paraná.
O parlamentar esteve acompanhado do vereador Procópio, que também reforçou a importância do projeto para a cidade. Segundo o deputado, durante a audiência, Sandro Rocha explicou que o Detran aguarda a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) de Ji-Paraná apresentar o projeto técnico. Assim que o documento for analisado e aprovado, o convênio será formalizado.
“O diretor Sandro Rocha foi muito receptivo e deixou claro que o projeto será viabilizado assim que a Autarquia Municipal cumprir essa etapa. Esse é um pedido que apresentamos ao governador coronel Marcos Rocha, que, inclusive, já sinalizou positivamente para que essa demanda seja atendida”, destacou o deputado Laerte Gomes.
O vereador Procópio ressaltou que a implantação do videomonitoramento será um importante avanço para Ji-Paraná. “Além de contribuir para a segurança do trânsito, o sistema também vai reforçar a segurança pública, trazendo mais tranquilidade para os moradores”, afirmou.
O convênio faz parte dos esforços do deputado Laerte Gomes em garantir melhorias na infraestrutura urbana e na segurança dos municípios rondonienses, fortalecendo parcerias entre o governo do estado e as administrações municipais.
