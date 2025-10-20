Deputado Fernando Máximo participa do AGRO360 e reforça apoio incondicional ao setor produtivo de Rondônia

Publicada em 20/10/2025 às 16h00
PORTO VELHO (RO) - O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) participou, na última sexta-feira (17), do AGRO360, evento promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (APROSOJA-RO). O encontro reuniu diretores, delegados, produtores associados, autoridades e lideranças políticas para debater os desafios e oportunidades do agronegócio no estado.
Durante o evento, o parlamentar destacou a força e a importância do setor produtivo para a economia rondoniense.
“O agro é o motor que move Rondônia. É quem gera emprego, renda, coloca alimento na mesa e garante o desenvolvimento do estado”, afirmou Máximo.
Em suas redes sociais, o deputado elogiou a organização do evento e reafirmou seu compromisso com os produtores rurais.
“O AGRO360 foi um evento maravilhoso, que mostrou a pujança e a força do nosso agro. Contem 100% com o deputado federal Fernando Máximo. Onde estivermos, estaremos defendendo o diálogo e as causas do setor produtivo”, declarou.
Fernando Máximo também ressaltou os desafios enfrentados pelos produtores diante de embargos, reservas, oscilações de preços e pressões externas, reforçando a importância do diálogo e da união para superar os obstáculos.
“São vocês, produtores, que enfrentam as dificuldades e fazem o nosso estado crescer. Parabéns a todos os empreendedores que mantêm Rondônia de pé”, concluiu.
