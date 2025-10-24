Deputado Edevaldo Neves visita unidades prisionais em Rondônia ao lado da diretoria do Singeperon

Publicada em 24/10/2025 às 14h46
Nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), o deputado Edevaldo Neves, que também ocupa a vice-presidência do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores de Rondônia (Singeperon), participou de uma série de visitas a unidades prisionais no interior do Estado. A agenda foi cumprida ao lado do presidente da entidade, Thiago Maia, e demais membros da diretoria.
O roteiro incluiu as cidades de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, encerrando-se no Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena, na tarde de terça-feira.
De acordo com informações do Singeperon, as visitas fazem parte de um conjunto de ações voltadas a atualizar os servidores sobre convênios firmados pelo sindicato, o andamento das pautas relacionadas à valorização da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo, além de repassar informações sobre processos jurídicos em andamento. A iniciativa também tem o objetivo de ouvir diretamente as demandas dos profissionais de cada unidade.
Nos próximos dias, a comitiva continuará percorrendo outras localidades de Rondônia, dando sequência às reuniões presenciais com as equipes. Segundo o sindicato, o propósito é reforçar o compromisso do mandato parlamentar e da diretoria do Singeperon com a transparência, o diálogo e o fortalecimento da categoria.
