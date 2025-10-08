Deputado Cirone assegura recursos para recuperação de estradas e aquisição de material hospitalar

Publicada em 08/10/2025 às 11h28
O deputado estadual Cirone Deiró anunciou nesta terça-feira (07), a viabilização de R$ 200 mil para aquisição de material cirúrgico para atender o Hospital Municipal Jorge Cardoso de Sá, de Urupá. O recurso já foi empenhado e deve ser liberado nos próximos dias. Já estão na conta da Prefeitura também, R$ 500 mil para ser investidos na recuperação das estradas rurais. “Asseguramos esses investimentos a pedido do vereador Admilson Frederico e estamos trabalhando juntos para garantir outros benefícios para o município de Urupá”, disse Cirone.
De acordo com Cirone Deiró, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido decisivo na viabilização de recursos, para atender as necessidades dos municípios rondonienses. Segundo o deputado, a atuação dos representantes políticos de cada localidade também tem grande importância, já que são eles que conhecem a realidade local. “É um trabalho de parceria, que tem o objetivo de atender as necessidades das pessoas”, afirmou.
Admilson Frederico disse que os recursos assegurados para a recuperação das estradas, vai facilitar a vida de quem mora na área rural, principalmente o escoamento da safra e o tráfego dos ônibus escolares. Já a aquisição do material cirúrgico, segundo ele, vai melhorar os serviços prestados à população, pelo Hospital Municipal Jorge Cardoso de Sá. De acordo com o vereador, o deputado Cirone também vem assegurando investimentos voltados à agricultura familiar, principalmente por meio da viabilização de recursos para aquisição de implementos agrícolas.
Segundo Admilson, Cirone Deiró está sempre pronto para ouvir as reivindicações da população. “Nosso papel é buscar solução para os problemas enfrentados pelo nosso município e o deputado Cirone é um grande parceiro nessa missão”, disse.
