Deputado Cássio Gois entrega implementos agrícolas e reforça apoio à agricultura familiar em Espigão

Publicada em 09/10/2025 às 09h30
O deputado Cássio Gois participou, na manhã deste sábado (4), da entrega de importantes implementos agrícolas no Assentamento Edimilson Pastor – Agrovila 2, no Setor 14 de Abril, em Espigão D’Oeste. A ação beneficiou as associações ASSAFAEP e ASPRED, com recursos destinados por meio de emenda parlamentar do deputado, fortalecendo o trabalho dos produtores rurais da região.
Foram entregues uma grade niveladora de 32 discos, no valor de R$ 50 mil, para a ASSAFAEP, e um distribuidor de adubo, calcário e fertilizante, no valor de R$ 60 mil, para a ASPRED.
Segundo o deputado Cássio Gois, o investimento reafirma o compromisso do seu mandato com o desenvolvimento da agricultura familiar.
“Esses implementos chegam para ajudar quem realmente trabalha e produz no campo. O agricultor familiar é a base da nossa economia e precisa do nosso apoio para continuar crescendo e melhorando sua produção. Tenho um carinho especial por essa região e quero continuar contribuindo com o progresso das famílias rurais”, destacou o parlamentar.
O representante da ASPRED, senhor Manoel, também comemorou a entrega.
“Com esse novo distribuidor, poderemos atender mais agricultores e garantir mais qualidade no preparo do solo, esses equipamentos vai facilitar o trabalho dos nossos produtores. Agradecemos ao deputado Cássio Gois por olhar com atenção para o homem do campo e sempre ser nosso parceiro.” afirmou.
Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal de Espigão D’Oeste, vereador Amilton Alves, destacou as parcerias firmadas com o deputado e lembrou que outras associações também já foram contempladas com implementos agrícolas.
“O deputado Cássio tem sido um grande parceiro de Espigão D’Oeste. Além dessas entregas de hoje, ainda vai ter mais recursos, como uma concha para trator e uma ensiladeira, equipamentos que irá ajudar os produtores a melhorar a produção e reduzir custos. É um parlamentar que tem compromisso com o campo e com as famílias que vivem da agricultura”, ressaltou o vereador.
O encontro reuniu produtores, lideranças locais e autoridades do município, em um clima de celebração e reconhecimento pelo fortalecimento da agricultura familiar.
Fotos: Italo Narovi
