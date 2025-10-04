Denarc e Sevic apreendem 70kg de drogas com quadrilha em Porto Velho

Por NewsRondônia
Publicada em 04/10/2025 às 09h30
Publicada em 04/10/2025 às 09h30
Uma ação conjunta do Departamento de Narcóticos (Denarc) e do Sevic de Guajará-Mirim resultou na apreensão de 70 kg de drogas e na prisão de quatro criminosos na zona leste de Porto Velho, nesta sexta-feira (03).
Segundo o Denarc, a operação começou com o acompanhamento de um veículo modelo Saveiro até a Rua Camboriú. Um dos suspeitos foi abordado próximo à Avenida Imigrantes com Estrada da Penal, com 20 kg de skunk.
Em uma residência no bairro Aponiã, os policiais localizaram os demais integrantes da quadrilha e apreenderam mais 50 kg da mesma droga. Duas mulheres e dois homens foram detidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!