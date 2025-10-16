ENTREVISTAS

De cirurgia para aumento de pênis a escândalos de motel: jornalista revela bastidores íntimos de políticos de Rondônia

Podcast Resenha Política, apresentado por Robson Oliveira em parceria exclusiva com o Rondônia Dinâmica, recebe o jornalista; ele descreve episódios envolvendo viagens oficiais, contratações em gabinetes e vazamentos de vídeos