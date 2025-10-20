Construção de quadras esportivas em três bairros de Vilhena entra na reta final

Publicada em 20/10/2025 às 08h24
As obras de construção das quadras de futebol society com grama sintética nos bairros São José, Marcos Freire e Assossete estão próximas da conclusão, atingindo mais de 90% de execução, conforme informações da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan).
O projeto, que visa oferecer mais praticidade e conforto para a prática esportiva, recebeu um investimento inicial superior a R$ 1 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva, com contrapartida do município. Durante a execução, foram realizadas alterações no projeto original, incluindo a elevação do alambrado e tela de proteção superior.
Tais adequações, necessárias para aprimorar o uso e a segurança dos espaços, demandaram a inclusão de aditivos contratuais. Por se tratar de verba estadual, a tramitação desses aditivos exige autorização do Governo do Estado. A Semplan e a Secretaria de Planejamento do Estado estão em diálogo para agilizar a liberação e permitir a retomada e conclusão das etapas finais. A expectativa é que as três quadras estejam prontas e entregues à comunidade em até 60 dias.
Apesar de o trabalho ainda não estar finalizado, uma das quadras, localizada no bairro Marcos Freire, foi alvo de depredação. O cadeado do local foi estourado e o espaço, ainda em obras, invadido.
Diante do ocorrido, o secretário municipal de Esportes, Silmar de Freitas, solicitou a colaboração e a paciência da população. Ele enfatizou a importância da comunidade zelar pelos novos equipamentos públicos. “Nós pedimos à população que cuide e respeite esses espaços, tão necessários para a sociedade. Cuidem agora, e cuidem depois de entregues para que todos possam desfrutar de ambientes esportivos e de convivência”, pediu o secretário.
