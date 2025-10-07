Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social reúne especialistas nacionais, em Porto Velho

Publicada em 07/10/2025 às 11h49
De 15 a 17 de outubro de 2025, Porto Velho sediará o II Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), evento que reunirá gestores, conselheiros, técnicos e especialistas de diferentes áreas para debater os rumos e os desafios da gestão previdenciária no país.
O encontro é promovido pelo governo de Rondônia, e acontece no Teatro Palácio das Artes, espaço que recebe uma programação intensa de palestras, painéis e oficinas com nomes de destaque nas áreas atuarial, jurídica, contábil, de governança e investimentos.
O objetivo do congresso, de iniciativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), é fortalecer a gestão dos RPPS por meio da capacitação, troca de experiências e integração entre municípios e o estado, abordando temas como sustentabilidade financeira; inovações tecnológicas; inteligência artificial aplicada à gestão previdenciária; controle; governança e; o Programa Pró-Gestão RPPS.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento fortalece a transparência e o cuidado com os servidores. “A construção de uma previdência sustentável exige técnica, responsabilidade e diálogo. O Congresso fortalece os RPPS e valoriza quem faz a gestão pública acontecer”, salientou.
O presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, destacou o caráter estratégico do encontro. “O Congresso é um espaço para discutir soluções conjuntas, com foco no futuro da previdência e no bem-estar dos servidores”, ressaltou.
INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA
As inscrições ainda estão abertas, são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do Congresso. Como novidade, a edição 2025 terá também a inscrição solidária: cada participante poderá doar um brinquedo novo ou em bom estado, que será entregue nos dias 13 e 14 de outubro, na sede do Iperon, para crianças em situação de vulnerabilidade social.
RONDÔNIA COMO REFERÊNCIA
A primeira edição do Congresso, em 2024, reuniu representantes dos 52 municípios rondonienses e especialistas de todo o país. Agora, o desafio é consolidar o evento como um dos mais relevantes do setor, fazendo de Porto Velho um ponto de encontro para quem constrói diariamente a previdência pública no Brasil.
Confira a programação completa
