Colorado do Oeste conquista 1º lugar no Prêmio MEC 2025 com apoio da educação empreendedora

Publicada em 28/10/2025 às 11h21
A Secretaria Municipal de Educação de Colorado do Oeste (SEMED) foi reconhecida nacionalmente com o 1º lugar no Prêmio MEC – Educação Brasileira 2025, na categoria Melhores Resultados – Anos Iniciais do Ensino Fundamental, após alcançar o melhor desempenho no Ideb entre os municípios da Região Norte. A premiação reuniu representantes de todo o país em Brasília e garantiu ao município o aporte de R$ 300 mil para novos investimentos educacionais.
Ao todo, 35 municípios foram contemplados nesta edição, e Colorado do Oeste foi o único representante de Rondônia na categoria. O prêmio integra os esforços do Ministério da Educação para apoiar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), reduzir desigualdades e disseminar boas práticas entre redes públicas do país.
Entre as iniciativas que contribuem para esse resultado está a parceria da rede municipal com o Sebrae por meio do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que desenvolve autonomia, criatividade, protagonismo e resolução de problemas desde as séries iniciais, alinhado às diretrizes da Unesco para a educação do século 21.
A experiência de Colorado do Oeste demonstra que a combinação entre gestão educacional estruturada e metodologias inovadoras produz avanços consistentes mesmo em contextos desafiadores.
A secretária municipal de educação de Colorado do Oeste, Elizangela Lima Oliveira, afirmou que o prêmio simboliza a força do trabalho coletivo:
“Receber o Prêmio MEC 2025 é uma alegria imensa e um orgulho para toda a equipe. Esse reconhecimento traduz anos de dedicação, compromisso e paixão pela educação, e reforça a importância da excelência, da inclusão e da inovação em nossas práticas.”
“A conquista é fruto do empenho conjunto e do apoio de parceiros como a Prefeitura de Colorado do Oeste, o Sebrae, o TCE e a SEDUC, que acreditam na transformação pela educação. Agradeço ao Sebrae pela homenagem e registro que os verdadeiros protagonistas dessa vitória são os profissionais da SEMED e das escolas da Rede Municipal de Ensino.” Completou Elizangela.
Ao incentivar os estudantes a “aprender a ser”, “aprender a conhecer”, “aprender a fazer” e “aprender a conviver”, o programa contribui para a formação de cidadãos preparados para intervir no próprio contexto com responsabilidade e visão de futuro.
Para o Sebrae em Rondônia, investir em educação empreendedora desde as séries iniciais significa preparar jovens para superar desafios sociais, inovar e construir alternativas reais para o território onde vivem.
Em Colorado do Oeste, os resultados aparecem de forma concreta: mesmo no ensino fundamental, os estudantes desenvolvem projetos práticos que estimulam criatividade e autonomia. Essas experiências pedagógicas fortalecem o protagonismo dos alunos, transformando a sala de aula em um espaço de experimentação, colaboração e tomada de decisões.
Ao conquistar reconhecimento nacional pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, ao mesmo tempo, incorporar metodologias transformadoras como o JEPP, Colorado do Oeste demonstra que educação de qualidade é um projeto coletivo e contínuo — feito com planejamento, incentivo, investimento e visão estratégica.
O Sebrae em Rondônia parabeniza a SEMED de Colorado do Oeste pelo reconhecimento e reforça seu compromisso com a expansão da educação empreendedora como estratégia de desenvolvimento social e transformação territorial.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!