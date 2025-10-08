Colisões com postes de energia dobram em setembro em Rondônia: aumento de 108% em relação à média do ano
Por ENERGISA
Publicada em 08/10/2025 às 10h39
Setembro foi o mês com o maior número de colisões de veículos em postes de energia em Rondônia em 2025. Foram 27 ocorrências registradas, o que representa um aumento de 108% em relação à média mensal observada entre janeiro e agosto, que foi de 13 acidentes por mês.

De acordo com levantamento da Energisa, de janeiro a setembro o estado já contabiliza 131 colisões desse tipo, resultando em mais de 120 mil clientes temporariamente sem energia elétrica. Cada incidente exige reparos complexos e mobiliza equipes especializadas para garantir o restabelecimento seguro do fornecimento.

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, alerta para os riscos que esse tipo de acidente representa e reforça as medidas de segurança:

 

“Sempre orientamos que o motorista permaneça dentro do carro e acione imediatamente o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Energisa. Quem estiver fora do veículo também deve manter distância. Somente as equipes da Energisa, compostas por profissionais capacitados e com os equipamentos de segurança, podem realizar intervenções na rede”, explica Jucilene.

 

A empresa reforça ainda que dirigir com atenção, respeitar os limites de velocidade e evitar o uso do celular são atitudes fundamentais para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos.

Canais de atendimento em caso de acidente com a rede elétrica:

Emergência: Corpo de Bombeiros – 193

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Call Center Energisa 24h: 0800 647 0120

