Cirone Deiró faz frente a inúmeras ações e diz que a prioridade é cuidar das pessoas

Publicada em 02/10/2025 às 13h40
O trabalho realizado pelo deputado Cirone Deiró, nos municípios rondonienses, contempla as mais diversas áreas. Além de assegurar recursos, por meio de emendas parlamentares, Cirone faz frente a inúmeras ações. Entre elas está a defesa das pessoas com deficiência, que passa pela realização de eventos, audiências públicas, criação de leis e estruturação de entidades.
De acordo com o deputado, o verdadeiro alicerce de um estado próspero não está apenas no concreto, mas no compromisso com o bem-estar de quem nele vive. “Construir prédios, erguer pontes e pavimentar ruas são ações essenciais, pois investir em infraestrutura é investir no progresso, no entanto, nenhuma obra se compara ao valor de cuidar de pessoas, de fortalecer as famílias e de garantir que cada cidadão tenha oportunidades reais”, afirmou.
A busca por melhor assistência às pessoas com deficiência chega também às instituições. Entre as que recebem apoio contínuo do deputado está o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), que foi contemplado com mais três salas de aula e mais dois banheiros adaptados, no início deste ano de 2025. “O Cirone mantém um olhar muito atento ao Cernic e está sempre pronto para ajudar”, disse a diretora Nalzira de Fátima. Segundo ela, os recursos assegurados pelo parlamentar, vem contribuindo tanto com a manutenção do atendimento do Cernic, como com a ampliação dos serviços oferecidos.
O Centro do Autismo de Cacoal recebeu recursos para a aquisição de equipamentos tecnológicos e o município de Machadinho do Oeste foi contemplado com um centro multidisciplinar para atender crianças com transtornos de aprendizagem.
A realização de eventos também recebe o apoio do deputado. Entre eles estão as feiras agropecuárias e as festas de aniversário dos municípios. Cirone também é parceiro de entidades e equipes esportivas na realização de competições, aquisição de materiais e de passagens para viagens de atletas. “Tanto os adultos, quanto as crianças, precisam também de opções de lazer”, afirma o parlamentar.
