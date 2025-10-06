Campanha de Nacional de Multivacinação começa hoje para crianças e adolescentes

Publicada em 06/10/2025 às 16h01
Entre os dias 6 e 31 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realiza a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada para a atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade.
O objetivo é garantir que esse público esteja com todas as vacinas do calendário nacional em dia, reforçando a proteção contra diversas doenças que podem ser evitadas com a imunização.
Durante a campanha, os pais ou responsáveis devem levar os menores até a unidade básica de saúde mais próxima, com a caderneta de vacinação em mãos. Os profissionais irão avaliar a necessidade de aplicar doses pendentes ou reforços.
Campanha oferece todas as vacinas do calendário nacional da criança e do adolescente
“A multivacinação é uma oportunidade para corrigir esquemas incompletos ou atrasados. Manter as vacinas em dia é uma forma de cuidar da saúde individual e coletiva”, explica Elizeth Gomes, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.
A campanha oferece todas as vacinas do calendário nacional da criança e do adolescente, com atenção especial para a vacina contra o HPV, meningite e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
As vacinas disponíveis seguem o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde durante o período da campanha.
A Semusa reforça a importância da participação das famílias para garantir a proteção das crianças e adolescentes, contribuindo também para o controle de doenças imunopreveníveis na comunidade.
Confira aqui os locais e horários de vacinação nas unidades.
