Café da manhã especial abre a programação da campanha em Porto Velho

Publicada em 06/10/2025 às 16h08
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM/SGOV), promoveu, na manhã desta segunda-feira (6), o evento Café com Elas no Prédio do Relógio, que marcou o início da campanha Outubro Rosa.
Segundo a coordenadoria, a iniciativa promove a conscientização e a informação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e, por meio do autocuidado, incentiva a promoção da autoestima, fortalecendo a importância da prevenção e da solidariedade entre as mulheres, estimulando-as a se cuidar por dentro e por fora.
O Outubro Rosa é uma forma eficaz de valorizar a autoestima, o empoderamento e o bem-estar das mulheres, aspectos essenciais no enfrentamento da doença. "Em Porto Velho, a defesa dos direitos das mulheres é prioridade. Trabalhamos para garantir proteção, igualdade e oportunidades reais, com ações concretas que promovem a autonomia e o bem-estar de todas as mulheres da nossa cidade", destacou o prefeito Léo Moraes.
Outubro Rosa é uma forma eficaz de valorizar a autoestima, o empoderamento e o bem-estar das mulheres
Vale destacar que a campanha Outubro Rosa é um movimento global que visa promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, o encontro foi uma oportunidade para as mulheres se conectarem, estimular um espaço de encontro e, principalmente, troca de experiência com histórias que inspirem e ajudem outras mulheres a superarem os próprios desafios.
“Muito importante cuidar da saúde mental da mulher. A cada dia é uma oportunidade de fazer diferente, ou seja, quanto mais a gente vai evoluindo, nossos comportamentos também mudam. E lembrar para vocês mulheres que a nossa nova versão pode ser muito melhor”, disse a coordenadora.
Durante o encontro, foi reforçada a conscientização sobre o câncer de mama, um dos tipos mais comuns entre as mulheres. Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a taxa de mortalidade pelo câncer de mama pode diminuir significativamente.
A vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, participou do evento e reforçou a importância da ação. “Ressalto que o mês de outubro é dedicado à campanha, mas nós mulheres devemos ter a consciência de que devemos nos cuidar durante o ano todo”, finaliza Magna dos Anjos.
O evento reforça o compromisso da gestão municipal em fortalecer o autocuidado em múltiplas dimensões: a saúde física, por meio da conscientização e prevenção; e a saúde emocional, através do empoderamento e do estímulo à valorização pessoal.
Assim, o evento promove um espaço acolhedor e informativo, que incentiva as mulheres a cuidarem de si mesmas de maneira integral, reforçando a importância da prevenção e do amor-próprio na luta contra o câncer de mama.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!