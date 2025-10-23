Cabo Daciolo larga Rondônia de mão e anuncia pré-candidatura à Presidência da República

Publicada em 23/10/2025 às 15h14
Porto Velho, RO — O ex-deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, conhecido como Cabo Daciolo, anunciou, por meio das redes sociais, sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. A publicação traz mensagem de caráter religioso e nacionalista.
Na postagem, Daciolo escreveu: “CABO DACIOLO 2026 ❤️ PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 🇧🇷 Dr Enéas sempre teve razão!!! Vamos transformar a Colônia Brasileira em ‘NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷’.” O texto é acompanhado de uma citação do livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Criador, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês.”
A manifestação ocorre após Daciolo ter transferido seu domicílio eleitoral para o estado de Rondônia. De acordo com registros da Justiça Eleitoral, ele está inscrito em Ariquemes, onde vota na seção 0330 da zona 007.
Em outubro, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), havia comentado publicamente a movimentação de figuras de fora do estado que transferiram título para Rondônia, entre elas Cabo Daciolo e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, Chaves afirmou: “Eu acho que isso é um acinte.
Eu acho que essas pessoas acreditam que nós, rondonienses, somos bobos.” Ele também declarou: “Que a gente não tem capacidade de eleger um deputado, um senador, um governador? Pelo amor de Deus.”
Hildon Chaves fez ainda referência a um episódio histórico envolvendo Múcio Athayde, político que disputou e venceu eleições por Rondônia na década de 1980, após mudar seu domicílio eleitoral para o estado.
“Ele se elegeu aqui por Rondônia, comprando votos, e foi embora. Encontrou com um jornalista, como você, lá em Brasília, e aí o jornalista falou: ‘Deputado, o povo de Rondônia está sentindo sua falta’. Ele respondeu: ‘Ao povo de Rondônia eu nada devo. Os votos que lá obtive, paguei por todos’”, relatou o ex-prefeito.
Com o anúncio da pré-candidatura presidencial, Daciolo retoma o cenário nacional após ter ficado conhecido na disputa de 2018, quando concorreu ao mesmo cargo e ganhou notoriedade pelas manifestações de fé e defesa de pautas de cunho religioso.
