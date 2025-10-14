Bruna Marquezine é flagrada sambando em bar no Rio e viraliza: “Ela é muito linda”

Publicada em 14/10/2025 às 11h37
Bruna Marquezine voltou a movimentar as redes sociais no último fim de semana após ser flagrada sambando em um barzinho do Rio de Janeiro. As imagens, registradas por fãs, rapidamente viralizaram e renderam uma enxurrada de elogios à atriz.
Nos vídeos, Bruna aparece descontraída, usando um look que deixava a barriga trincada à mostra e mostrando desenvoltura no samba. No X (antigo Twitter), internautas destacaram a boa forma da artista e o carisma espontâneo.
“Meu Deus, ela é muito linda. Eu dava tudo pra ter esse corpo, menos fazer dieta e ir pra academia”, brincou uma usuária. Outro internauta comentou: “Ela claramente mandando recado pra Grande Rio: sou cria de Caxias, linda, gostosa, sei sambar e nunca divulguei tigrinho”.
A atriz, que recentemente participou de projetos internacionais, não se pronunciou sobre o vídeo, mas o registro continua repercutindo entre os fãs.
O SAMBA! 😮💨 Bruna Marquezine durante o evento da Havaianas. pic.twitter.com/9UGrQ8LfH8 — Marquezine Archive (@brunamarchive) October 11, 2025
