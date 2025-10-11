Bruna Griphao divide opiniões com vestido de duas cores no casamento de Lexa: “Misericórdia”

Publicada em 11/10/2025 às 08h46
Bruna Griphao chamou atenção ao ser uma das madrinhas do casamento de Lexa e Ricardo Vianna, realizado na noite desta sexta-feira (10), no Rio de Janeiro. A atriz e influenciadora usou um vestido exclusivo assinado pelo estilista Marcio Ferreira, conhecido por criar peças para celebridades como Viviane Araújo e Giovanna Lancellotti.
O modelo sob medida combinava cetim azul e renda bordada à mão em tom areia, unindo elegância clássica e toque sensual. Segundo o designer, a ideia foi traduzir o estilo marcante de Bruna e o clima sofisticado da cerimônia.
Pouco depois da festa, as fotos da atriz viralizaram nas redes sociais e o look rapidamente virou tema de debate. Enquanto alguns seguidores elogiaram a ousadia da produção — “Tá lindo, gente”, escreveu um fã — outros não pouparam críticas. “Misericórdia”, reagiu um internauta.
Entre os comentários bem-humorados, houve quem comparasse a mistura de tecidos a uma indecisão fashion. “Ela gostou dos dois vestidos e resolveu unir em um só. Problema resolvido”, ironizou um usuário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!