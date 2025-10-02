Briga entre vizinhos termina com dois esfaqueados na zona leste

Por Newsrondonia
Publicada em 02/10/2025 às 09h00
Um homem e uma mulher ficaram feridos durante uma briga generalizada entre vizinhos na Rua Ataulfo, bairro Mariana, noite de quarta-feira (01).
Segundo a PM, duas mulheres que moram juntas teriam atacado os vizinhos, e depois de esfaquear as vítimas, fugiram do local e não foram encontradas.
O homem e a mulher feridos foram socorridos pelo Samu para a UPA leste. O caso será investigado pela Polícia Civil.
