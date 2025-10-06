BPTAR prende suspeito com mais de 100 porções de cocaína perto de escola

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 06/10/2025 às 09h00
Um homem foi preso por tráfico na noite deste domingo (05), na Rua Atlas, bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho.
Uma guarnição do BPTAR sob comando do Major Cabral em patrulhamento pelo local avistou o suspeito parado em frente a escola Eng. Wadih Darwich Zacarias, e fez a abordagem.
Na revista pessoal foram encontradas com ele várias porções de cocaína, e algumas escondidas dentro de um colchão, somando 130, além de máquinas de cartão e dinheiro.
