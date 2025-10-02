BPTAR fecha boca de fumo e prende irmão com quase 15kg de drogas

Publicada em 02/10/2025 às 09h15
Uma ação rápida de policiais do BPTAR, Centro de Inteligência (C.I), e FTICCO, na noite desta quarta-feira (01), resultou na prisão dos irmãos Kelvin S. S. E Kaike J. C. S.
A dupla foi flagrada com uma grande quantidade de drogas em uma boca de fumo localizada na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Socialista em Porto Velho.
Segundo a PM, as equipes receberam denúncias sobre a movimentação no local, e que traficantes estariam preparando entorpecentes para venda.
Na frente da casa foi visto um dos suspeitos que tentou correr junto do comparsa assim que viram a chegada da viatura, mas ambos foram abordados.
Dentro do imóvel foram encontrados 18 pacotes de maconha pesando no total mais de 13kg, e várias outras porções de cocaína com quase 1kg, além de objetos de procedência duvidosa e material usado no tráfico.
