Bolsonaro ganha permissão do STF para celebrar os 15 anos da filha Laura
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/10/2025 às 14h33
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber convidados em casa neste sábado (18) para comemorar o aniversário de 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.

O pedido havia sido apresentado pela defesa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. O magistrado permitiu a realização de um almoço familiar entre as 9h e 18h, com a presença de amigos da aniversariante, familiares e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Segundo a decisão, todos os veículos dos convidados deverão passar por revista feita pela equipe de policiais penais responsável pela vigilância da residência. A medida busca garantir o cumprimento das condições impostas ao ex-presidente.

Bolsonaro está em prisão domiciliar por decisão de Moraes no âmbito do inquérito que apura a atuação de aliados do ex-presidente junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, para promover retaliações contra autoridades brasileiras e ministros do Supremo, incluindo supostos pedidos de cancelamento de vistos e aplicação da Lei Magnitsky.

Em setembro, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista.

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes STF prisão domiciliar Laura Bolsonaro aniversário Damares Alves Lei Magnitsky Donald Trump trama golpista
