Biblioteca Municipal Viveiro das Letras promove evento gratuito em prol da saúde mental em Porto Velho

Publicada em 07/10/2025 às 11h42
Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, a Biblioteca Municipal Viveiro das Letras realizará, na quinta-feira (9), um evento gratuito com uma programação voltada à conscientização sobre ansiedade e saúde mental.
A ação tem como objetivo promover o diálogo aberto sobre o tema, combater preconceitos relacionados a transtornos mentais e oferecer informações acessíveis à comunidade local. O “Dia da Saúde Mental na Biblioteca Viveiro das Letras” será realizado na sede da biblioteca, localizada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho (ao lado da Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon).
“A Biblioteca Viveiro das Letras reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, promovendo não apenas a leitura, mas também o desenvolvimento humano e social por meio da informação, da cultura e do cuidado emocional”, disse o diretor da unidade, Alexandre Dourado.
Com atividades informativas e acolhedoras, o evento é aberto ao público geral e especialmente voltado para os usuários da biblioteca, oferecendo momentos de reflexão, aprendizado e bem-estar emocional.
PROGRAMAÇÃO
Palestra: "Cuidando das Próprias Emoções – Ansiedade e Saúde Mental"
Horário: 14h15 às 15h45
Palestrante: Psicóloga Maria Vitória
Uma abordagem clara e prática sobre como lidar com a ansiedade e cultivar a saúde mental no cotidiano. A palestra será expositiva, com espaço para perguntas do público.
Roda de Conversa: "Como Cuidar da Saúde Mental no Dia a Dia"
Horário: 15h50 às 16h30
Um momento de troca de experiências entre comunidade, usuários e servidores da biblioteca. A roda será acompanhada de um Espaço de Relaxamento, com distribuição de poesias, música ambiente e leitura silenciosa.
EXPOSIÇÃO TEMÁTICA DE LIVROS
Durante todo o evento, os participantes poderão visitar uma curadoria especial de livros sobre saúde mental, autocuidado e empatia, incentivando a leitura e o aprofundamento nos temas abordados.
INSCRIÇÕES GRATUITAS
As vagas são limitadas (40 participantes). Para garantir sua participação, é necessário se inscrever previamente pelo link:
https://forms.gle/y6ES4uryFfPb9K8U8.
