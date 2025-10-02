Biblioteca do Campus Ariquemes promove ação cultural “Momento da Palavra”

Publicada em 02/10/2025 às 11h25
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, está desenvolvendo, desde agosto, a ação cultural “Momento da Palavra”, coordenada pela equipe da Biblioteca. A atividade é uma adaptação do projeto “S’eu manjar de letras...”, de autoria do servidor Maikon F. F. Viana, e que contou, em sua criação, com o fomento da docente Agna Coelho.
Aberto ao público em geral, o “Momento da Palavra” integra ações culturais que estimulam o protagonismo dos estudantes e o diálogo com a comunidade. A iniciativa busca oferecer à comunidade acadêmica e externa momentos de interação e exercício da palavra falada, destacando a relevância dessa modalidade de linguagem para a formação pessoal e social. As atividades acontecem no auditório do Museu do Campus Ariquemes e estão previstas até setembro, com possibilidade de prorrogação até o fim do ano letivo.
De acordo com a Coordenação da Biblioteca, o objetivo central é “proporcionar à comunidade acadêmica (e também à comunidade externa) momentos de interação e de treino do uso da palavra falada”. A ação também contribui para o desenvolvimento da oralidade, da escuta ativa e para a melhoria do desempenho dos estudantes no ambiente escolar.
A equipe da biblioteca avalia de forma positiva a realização do projeto, mesmo diante dos desafios. Segundo os organizadores, a ação tem contado com a adesão de professores do IFRO, especialmente das áreas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol) e Sociologia, que levam suas turmas para participar. Além disso, parcerias têm sido estabelecidas com membros da comunidade externa, ampliando o alcance da iniciativa.
