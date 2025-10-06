Atrações musicais no Mercado Cultural marcam o encerramento do aniversário de Porto Velho

Publicada em 06/10/2025 às 12h02
O último dia de festividade em celebração aos 111 anos de Porto Velho foi marcado por muitas atrações musicais, neste domingo (5), no Mercado Cultural, no Centro da cidade. Foram cinco dias consecutivos de uma programação recheada de muitas emoções.
A última noite no Mercado Cultural reuniu centenas de pessoas ao som de muita música com a presença de artistas da cidade. Durante o encerramento oficial da festividade em alusão aos 111 anos de Porto Velho, o prefeito Léo Moraes destacou a importância de reunir os artistas locais e promover ainda mais a cultura da Capital. “Essa noite não poderia ser melhor, no lugar mais emblemático e simbólico para os agitadores culturais, para as pessoas que se manifestam artisticamente. Esse ambiente representa muito essa essência de ideias, esse caldeirão artístico que é a nossa cidade de Porto Velho”, declarou.
Na oportunidade, o prefeito agradeceu a participação de toda a população durante os dias de festividades e ao apoio de todos os servidores de diferentes pastas, que somaram para que todas as atividades pudessem acontecer de forma organizada e com sucesso. “Toda a população está de parabéns e que possa continuar cuidando de nossa cidade. Agradeço a todos os servidores que contribuíram com todo esse evento. Vamos festejar e celebrar Porto Velho. O meu muito obrigado”, finalizou.
VALORIZAÇÃO CULTURAL
A escola de Samba Asfaltão foi uma das atrações que agitou a última noite de festividade do aniversário da cidade. Para o presidente da escola, Danilo Cardoso, o evento marcante não poderia faltar na presença dos astros culturais da região. “Estamos muito felizes com esse convite de fazer parte dessa linda festa. E isso nos dá o senso de pertencimento, e acaba colocando a cidade de Porto Velho no mapa do Brasil”, declarou.
O Bloco do Pirarucu do Madeira também marcou presença no palco e já deixou um “gostinho” do que vem por aí, para o carnaval de 2026. Para a vice-presidente do bloco, Luciana Oliveira, é uma honra fazer parte da agenda que ela considera de ouro.
"Estou muito emocionada por nossa escola fazer parte de uma programação de aniversário nunca vista. É que o povo precisa, desse lazer, dessa cultura popular que educa, que protege a memória e a sua identidade. Por isso estamos muito felizes contando com a presença do nosso prefeito, de seu secretariado e dos foliões. Pensamento de ouro. Parabéns a todos que colaboraram com essa linda festa”, afirmou.
Considerada como ícone cultural de Porto Velho, a Bailarina da Praça abrilhantou o encerramento da festa. Emocionada, ela conta que se considera muito querida pela população.
“Foi uma festa linda, com pessoas queridas que souberam respeitar a programação. A população está de parabéns, pois é o povo em geral quem faz a festa e, claro, a prefeitura também está de parabéns pela iniciativa e por tudo que tem proporcionado”, disse.
FOMENTO NO COMÉRCIO
A programação também foi favorável para os comerciantes ambulantes. Os dias festivos renderam boas movimentações e aquecimento nas vendas. Foi o que aconteceu com a comerciante ambulante, Janete Rocha. Ela conta que as vendas superaram as expectativas.
“Agradeço a Prefeitura por nos proporcionar essa movimentação. O retorno financeiro foi positivo, pois vendi bastante. A gente como ambulante vive assim, dependendo desses eventos para agregar com a nossa renda que reflete direto em casa, no sustento da família”, declarou.
OUTRAS ATRAÇÕES
A programação também contou com outras atrações musicais como Banda Lance Novo, Dj Levilson, Gira Samba, banda Embalo 5, banda Estação do Forró, Forró dos 3, Tay Reis, Rejane Castro e Fran Diniz.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!