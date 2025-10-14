Ariquemes celebra 48 anos com muita música, cultura e gastronomia

Publicada em 14/10/2025 às 11h23
A Prefeitura de Ariquemes tem a alegria de convidar toda a população para participar das comemorações pelos 48 anos de emancipação do nosso município, um marco que celebra a força, a união e o desenvolvimento de uma cidade construída com o trabalho e o amor de seu povo.
A festa acontece no fim de semana dos dias 18 e 19 de outubro, com uma programação especial para toda a família, reunindo shows musicais, festival gastronômico e feira de artesanato local, valorizando a cultura e o talento dos ariquemenses.
Programação Oficial:
Sábado, 18/10 – Show com Isadora Pompeu
Domingo, 19/10 – Show com Anjos do Resgate
Além das atrações musicais, o público poderá saborear as delícias do Festival Gastronômico, prestigiar os expositores da Feira de Artesanato e aproveitar um espaço preparado com carinho para celebrar este momento especial da nossa história.
Venha comemorar conosco os 48 anos de Ariquemes — uma cidade que cresce com o seu povo e segue firme construindo um futuro de oportunidades, fé e prosperidade!
Local: No Espaço Alternativo, a partir das 19h30.
Data: 18 e 19 de outubro de 2025
