Após rumores de crise, Neymar publica foto de Bruna Biancardi com as filhas: “Mamãe com as nossas girafinhas”

Publicada em 14/10/2025 às 11h30
Neymar Jr. compartilhou nesta segunda-feira (13) um registro carinhoso da companheira, Bruna Biancardi, ao lado das filhas do casal, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 3 meses. A publicação surge após rumores de crise no relacionamento.
“Mamãe com as nossas girafinhas”, escreveu o jogador na legenda do Instagram Stories, acompanhada de emojis de coração e girafa. O gesto foi visto como uma forma de mostrar que a família segue unida.
Mais cedo, Bruna Biancardi publicou fotos da festa de aniversário de Mavie, mostrando a decoração e um beijo trocado com o jogador. “Não tinha deixado ainda nenhum registro da festa de 2 anos da Mavie aqui no feed. Foi tão linda e divertida, aproveitamos muito!”, escreveu a influenciadora.
