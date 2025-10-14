Após pedido de desculpas, Virginia madruga para torcer por Vinicius Jr.

Publicada em 14/10/2025 às 14h46
A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, mostrou que o envolvimento com Vinicius Jr., de 25, pode estar longe do fim. Na madrugada desta terça-feira (14), ela acompanhou com entusiasmo o amistoso da Seleção Brasileira contra o Japão — jogo em que o atacante foi titular — e compartilhou registros animados em seus Stories.
A empresária vibrou com a partida de preparação para a Copa do Mundo de 2026, enquanto os fãs interpretaram a torcida como sinal de reaproximação entre o casal. O gesto acontece poucos dias após o jogador do Real Madrid pedir desculpas publicamente à influenciadora, depois que conversas dele com outras modelos vazaram na internet.
Na última sexta-feira (10), durante o jogo contra a Coreia do Sul, Vini Jr. marcou um gol e mandou um beijo para a câmera, gesto visto como uma dedicatória a Virginia. O episódio alimentou as especulações de que os dois estariam retomando o romance.
Os boatos começaram com as viagens frequentes da influenciadora à Espanha, onde o jogador mora, e cresceram após o vídeo publicado por Vini Jr. no TikTok, no dia 6 de outubro, que ultrapassou 33 milhões de visualizações. Apesar de Virginia ter afirmado, na época, que haviam decidido se afastar, a torcida fervorosa indica uma possível reconciliação.
