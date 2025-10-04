Apenado é preso depois de agredir deficiente e tentar tomar arma de policial

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 04/10/2025 às 10h47
Publicada em 04/10/2025 às 10h47
Um apenado monitorado foi preso na tarde desta sexta-feira (03), depois de agredir um homem e depois resistir a prisão no bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho.
Segundo informações apuradas pelo site, o suspeito teria agredido um deficiente auditivo, mas acabou sendo preso pela Polícia Penal.
Ao chegar na UMESP, o criminoso teria resistido e tentado tomar a arma de um dos policiais, e depois de contido foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!