Ana Castela e Zé Felipe trocam beijos e carinhos durante gravação do “Domingo Legal”

Publicada em 13/10/2025 às 11h20
Ana Castela e Zé Felipe protagonizaram momentos de muita sintonia durante a gravação do programa Domingo Legal, neste domingo (12), no SBT. Os dois dançaram juntos, trocaram beijos e se abraçaram enquanto apresentavam a música “Sua Boca Mente”, parceria que tem feito sucesso nas plataformas digitais.
Os rumores sobre o envolvimento entre os cantores começaram no fim de junho, quando os dois passaram a aparecer juntos com frequência. Na ocasião, Ana negou qualquer relacionamento. No entanto, desde agosto, após Zé Felipe prestigiar um show da sertaneja no interior de São Paulo, as aparições do casal se tornaram cada vez mais frequentes.
Nas redes sociais, ambos vêm compartilhando momentos de intimidade, reforçando os rumores de romance. Em entrevista recente ao podcast Podpah, Zé Felipe comentou a afinidade com a cantora: “Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, brincou o filho de Leonardo.
