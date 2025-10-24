Alex Redano preside sessão de homenagens às ex-deputadas e inaugura Galeria Lilás em reconhecimento à trajetória feminina no Parlamento

Publicada em 24/10/2025 às 08h30
Sessão solene especial em homenagem às ex-deputadas estaduais (Foto: Assessoria Parlamentar)
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, nesta quarta-feira (22), uma sessão solene especial em homenagem às ex-deputadas estaduais que contribuíram para o fortalecimento do Parlamento rondoniense e para o desenvolvimento social e político do estado. A solenidade foi presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Casa, e contou com a presença de atuais parlamentares, entre elas a segunda vice-presidente Rosângela Donadon e Thaissa além de autoridades, familiares e convidados das homenageadas.
Durante o evento, foi inaugurada a “Galeria Lilás”, um espaço permanente localizado no salão nobre da Assembleia que reúne fotos e informações das mulheres que já exerceram mandatos parlamentares em Rondônia.
Homenagem às ex-deputadas estaduais (Foto: Assessoria Parlamentar)
Em seu pronunciamento, o presidente Alex Redano ressaltou a importância do reconhecimento às mulheres que ajudaram a construir a história do Legislativo. “Hoje é um dia especial para as nossas mulheres. É uma honra prestar esta homenagem às ex-deputadas e às atuais parlamentares que tanto contribuíram com o fortalecimento da nossa Assembleia e com o desenvolvimento de Rondônia. Esta galeria simboliza o respeito, a gratidão e a admiração por todas que abriram caminhos na política rondoniense”, destacou o presidente.
O evento reforçou o compromisso da atual gestão da Assembleia Legislativa (Foto: Assessoria Parlamentar)
A solenidade homenageou as ex-deputadas que fizeram parte da trajetória legislativa do estado, representando todas as mulheres que já passaram pela Casa desde sua criação. A deputada Rosângela Donadon, que compôs a mesa diretora da sessão, também destacou o valor histórico da homenagem. “Cada mulher que passou por esta Casa deixou sua marca e sua contribuição para o crescimento do nosso estado. A Galeria Lilás é um reconhecimento justo a essas trajetórias de dedicação e coragem”, afirmou.
O evento reforçou o compromisso da atual gestão da Assembleia Legislativa, sob a presidência de Alex Redano, em valorizar a história, promover a igualdade de gênero e ampliar a participação feminina na política rondoniense. A ação integra a política institucional da Casa de preservação da memória legislativa e de valorização da mulher, fortalecendo o papel da Alero como instrumento de cidadania e de incentivo à representatividade.
Odaisa Fernandes (Foto: Assessoria Parlamentar)
Algumas deputadas falaram da importância de terem feito parte do Parlamento: a ex-deputada Odaísa Fernandes ressaltou a alegria. “Para nós, é uma alegria muito grande estarmos sendo homenageadas. Essa é a segunda vez que sou homenageada. Havia recebido antes do deputado Delegado Camargo. Ser uma ex-deputada homenageada é uma honra muito grande, só tenho que parabenizar a iniciativa brilhante que presidente da Assembleia Legislativa está tendo com as ex-deputadas.
Eu fui a única mulher que assumiu a presidência da Casa. Um dos fatos que mais marcou nesse período foi uma greve que estava tendo dos bancos e eu trouxe o banco para pagar os funcionários dentro da Assembleia. Os antigos lembram disso. Hoje vejo com muita tristeza as mulheres na política. Somos muito poucas e deveríamos ter mais mulheres. A mulher é igual uma rosa, um jardim sem rosa não tem beleza. Um jardim sem rosa não tem equilíbrio nem firmeza. Qualquer ambiente sem mulher não tem alegria. Deixo o recado para as mulheres, em especial as mais novas, para que tenham coragem como eu tive e determinação para saírem candidatas e assumir o nosso espaço, que não é só dos homens, é nosso. Todos temos competência!” destacou.
Sueli Aragão (Foto: Assessoria Parlamentar)
A ex-deputada Suely Aragão enfatizou a importância da mulher na política. Eu fico feliz porque a gente é lembrada. Parte dessa história dessa casa, o Ronaldo Aragão foi constituinte dessa casa e eu depois vim fazer dessa família toda. Eu fui embora decidi ficar com a minha família, mas eu sinto saudades dessa casa, dos amigos que fiz aqui, das pessoas que convivi. Era um clima família. Tinha diferenças de ideias, sim, mas inimizade não.
Gostei muito do que fiz e gostaria de ter feito mais, mas como tinha minha família e o Ronaldo faleceu, eu decidi parar. Rondônia foi o primeiro estado que elegeu mais mulheres, arrancamos na frente. Acho que deveria ser meio a meio, mas essa não é a realidade de Rondônia e nem do Brasil. Eu digo para os meus filhos participarem da política e o mesmo para as mulheres. Você não pode cobrar nada de ninguém, se não participa, não conhece o candidato. Não procura saber qual o trabalho do candidato. Então, os jovens tem que participar, pontuou.
