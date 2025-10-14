Aguinaldo Silva diz que criou vilã inspirada em Grazi Massafera: “Eu me apaixonei”

Publicada em 14/10/2025 às 11h16
Aguinaldo Silva, de 82 anos, revelou que escreveu a vilã Arminda, de sua nova novela Três Graças, especialmente para Grazi Massafera, de 43. O autor contou que se inspirou na atriz desde sua participação no Big Brother Brasil, reality em que se destacou antes de iniciar a carreira na dramaturgia.
“Eu pensei muito na Grazi naquele famoso ‘BBB’. Eu torci por ela porque teve uma cena com o vilão da época, que eu não esqueço, em que ela pegava os cabelos e fazia assim”, relembrou o autor no Fantástico, repetindo o gesto com as mãos. “A partir daí, eu me apaixonei pela Grazi”, completou.
Conhecido por criar vilãs icônicas como Nazaré Tedesco (Senhora do Destino) e Perpétua (Tieta), Aguinaldo afirmou que o segredo para interpretar uma boa vilã é “se jogar com tudo”.
Recentemente, Grazi comentou que, no início da carreira, enfrentou resistência por ser ex-BBB. Segundo ela, nomes consagrados como José Wilker, Otávio Augusto e Miguel Falabella chegaram a evitar aproximação profissional por preconceito.
