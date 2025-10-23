Agricultores de Pimenta Bueno agradecem ao deputado Jean Mendonça por implementos agrícolas

Publicada em 23/10/2025 às 08h30
O apoio do deputado já resultou na liberação de mais de R$ 1 milhão para atender associações do município(Foto: Carlos Henrique
Atendendo à solicitação do vereador Sérgio Tobias, o deputado Jean Mendonça (PL) destinou recursos por meio de emenda parlamentar para a entrega de uma grade niveladora e outros implementos aos agricultores da Associação dos Produtores Rurais Bela União (Asprobu) em Pimenta Bueno. O apoio do deputado já resultou na liberação de mais de R$ 1 milhão para atender associações do município. “Estamos destinando recursos para transformar o dia a dia dos agricultores. O nosso compromisso é com a produtividade e o desenvolvimento da agricultura no município", afirmou Mendonça.
Entre as associações contempladas com recursos liberados pelo deputado Jean Mendonça estão a Associação Marcos Freire; Associação dos Produtores do Rio do Ouro (ASPRO); Associação dos Produtores Rurais da LInha 17 (Asprolider); Associação dos Produtores Rurais Bela União; Associação dos Pequenos Produtores da Linha 21 (Aprovin); Associação dos Produtores Rurais da Linha 44 (Asproli 44).
Além dos recursos liberados para equipar as associações rurais com novos implementos agrícolas, o deputado Jean Mendonça liberou recursos para a compra de 40 toneladas de calcário, que foram entregues aos agricultores pela Emater de Pimenta Bueno.
O vereador Sérgio Tobias destacou a importância do apoio do deputado Jean Mendonça para o desenvolvimento da agricultura local e ressaltou a parceria no atendimento aos agricultores da Asprobu. “Recebemos essa reivindicação dos agricultores que apresentamos ao deputado, e ele demonstrou seu compromisso com nossa agricultura ao liberar os recursos", afirmou.
O agricultor Ozeias Jacobsen, presidente da Asprobu, expressou sua gratidão ao vereador Sérgio Tobias pela intermediação da liberação dos recursos. “Graças ao deputado Jean Mendonça, pudemos adquirir uma grade niveladora e outros equipamentos que estão contribuindo para melhorar nosso trabalho na agricultura. Com esses novos equipamentos, ganhamos mais agilidade na rotina do trabalho na roça", reconheceu Jacobsen.
