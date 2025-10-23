Ação de Ezequiel Neiva fortalece atendimento fisioterapêutico em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 23/10/2025 às 08h30
Centro de Fisioterapia tem contribuído com um atendimento de qualidade (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A Unidade Básica de Saúde Bosco conta com um centro de fisioterapia totalmente estruturado para atender a população do município de Alto Alegre dos Parecis. A conquista foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB), atendendo solicitação do vereador Izaias Jovino.
Os novos equipamentos já estão em uso e têm proporcionado melhorias significativas no atendimento fisioterapêutico. De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, o objetivo é justamente garantir que a população tenha acesso a um serviço de qualidade. “Agora o município está podendo proporcionar um atendimento de altíssima qualidade aos pacientes que precisam, e a população é quem ganha com tudo isso”, afirmou o parlamentar.
Fisioterapeuta Nayara Teixeira prestou atendimento ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A secretária municipal de Saúde, Juliana Badan, destacou o impacto positivo da ação no setor. “Quem ganha com isso é a nossa população. Como o vereador Izaias falou, a nossa fila de fisioterapia conseguiu reduzir bastante com a chegada desses equipamentos, que trouxeram melhoria real para o setor. Gratidão mesmo, que você continue olhando para nossa saúde de Alto Alegre”, declarou.
O vereador Izaias Jovino também agradeceu o compromisso assumido e cumprido pelo deputado estadual Ezequiel Neiva em mais uma ação no município. “Gostaria muito de agradecer o deputado pelo comprometimento. Veio aqui e fez esse compromisso de ajudar a saúde. A saúde é prioridade e a fila era muito grande. Hoje, graças a Deus, o município tem a oportunidade de oferecer um atendimento melhor. Estão fazendo um trabalho de excelência e o povo está gostando”, reforçou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva elogiou a iniciativa do deputado Ezequiel Neiva e ressaltou a importância de investimentos como este para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. “É gratificante ver o compromisso do deputado Ezequiel Neiva com a saúde pública. Essa estrutura entregue em Alto Alegre dos Parecis é um avanço importante, e demonstra que quando há vontade política, as soluções chegam para quem mais precisa”, pontuou Wiveslando.
Ezequiel Neiva concluiu valorizando mais essa ação voltada para a redução das filas de atendimento na região. “Investir em saúde é investir na qualidade de vida das pessoas. Contribuir com recursos para estruturar esse centro de fisioterapia é uma forma concreta de ajudar o município a reduzir filas e oferecer um atendimento mais digno e eficiente à população. É motivo de grande satisfação ver os resultados chegando até quem mais precisa”, finalizou.
