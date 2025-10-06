Abordagem da PM termina com apreensão de pistola em Pimenta Bueno

Publicada em 06/10/2025 às 11h18
Na noite de domingo, 5 de outubro, por volta das 22horas, a Polícia Militar em Pimenta Bueno apreendeu uma arma de fogo e conduziu um homem à Delegacia de Polícia Civil, após atendimento a uma ocorrência que inicialmente tratava de perturbação do sossego.
Durante o atendimento, os policiais perceberam a presença de dois veículos que coincidiam com a descrição repassada anteriormente pela Central de Operações. Segundo a denúncia, uma caminhonete preta e um automóvel prata estariam envolvidos em disparos de arma de fogo nas proximidades do viaduto e de um hotel da cidade.
Na revista realizada nos veículos, os militares localizaram, na porta dianteira do lado direito da caminhonete Hilux, uma pistola marca Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, que estava dentro de um coldre, com uma munição na câmara e outra no tapete do veículo. O condutor apresentou documentação que comprovava o registro da arma, mas negou ter efetuado disparos.
Os ocupantes relataram que haviam passado o dia em uma área de lazer às margens do rio. Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma, as munições e o veículo, para as providências legais cabíveis.
A Polícia Militar reforça que a legislação vigente prevê regras rigorosas para o porte e o uso de armas de fogo e que a corporação continuará atuando de forma firme na fiscalização e no combate a condutas que representem risco à segurança pública.
