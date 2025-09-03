Xi, Putin e Kim Jong-un falam sobre imortalidade e que pessoas vão viver até 150 anos em conversa captada por microfone

Publicada em 03/09/2025 às 10h53
Trechos de uma conversa informal entre o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foram captados durante a transmissão ao vivo do desfile militar em que todos estiveram juntos nesta quarta-feira (3), em Pequim.
Segundo a agência de notícias Bloomberg, enquanto subiam o Portão da Paz Celestial para participar da cerimônia que marcaria o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os três começaram a conversar sobre longevidade e Xi comentou sobre a possibilidade de as pessoas viverem até 150 anos.
"As previsões são de que, neste século, também há uma chance de viver até os 150 anos", afirmou.
O áudio da conversa durou menos de um minuto, caiu em alguns momentos e captou apenas pedaços da interação. A conversa começa com Xi falando em mandarim. Um tradutor, retransmitindo os comentários de Xi em russo, então, é ouvido dizendo: "Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje em dia, aos 70 anos, você ainda é uma criança".
Putin então responde, gesticulando com os dedos, antes do tradutor transmitir os comentários do líder russo em mandarim:
“Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, e até mesmo alcançar a imortalidade”.
O terceiro tradutor é ouvido repetindo em coreano uma referência a transplantes de órgãos.
Mais tarde, ao ser questionado sobre a conversa, o presidente russo confirmou seu teor e brincou: "Nós realmente discutimos se as pessoas poderiam viver mais".
Xi, de 72 anos, está encerrando seu atual mandato e se prepara para um possível quarto mandato à frente da China em 2027. Putin, também de 72, alterou as leis de seu país para lhe permitir governar a Rússia por mais tempo.
Kim é o mais novo, com 41. A ida dele a Pequim com a filha aumentou as especulações de que ele a esteja preparando como sucessora.
