Whindersson Nunes fala sobre atrito com Nikolas Ferreira: “Ideias meio tortas”

Publicada em 18/09/2025 às 10h34
Whindersson Nunes comentou publicamente o desentendimento que teve com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Durante apresentação no Real Elite, em São Paulo, na terça-feira (16), o humorista disse ao portal LeoDias que não guarda ressentimentos.
“É tranquilo, igual a qualquer coisa. Também sei que ele não é uma má pessoa. A gente fica meio assim por ser um parlamentar, mas só tem umas ideias meio tortas”, afirmou o influenciador.
Whindersson ainda falou sobre sua vida pessoal e revelou gostar de estar sempre em companhia. “Eu só ando com alguma namorada, eu gosto de estar acompanhado”, declarou.
O conflito entre os dois começou após Nikolas se manifestar sobre a morte de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. O parlamentar escreveu: “Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo”. Whindersson respondeu criticando a fala: “Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!