Vilhena sedia Encontro Estadual da Undime e reúne representantes de 52 municípios de Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 08h55
Com o compromisso de garantir o direito à educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa, Vilhena foi palco, nos dias 27 e 28 de agosto, do Encontro Estadual dos Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia (Undime/RO). O evento reuniu secretários e representantes das secretarias de educação dos 52 municípios do estado para dois dias de intensos debates, palestras e troca de experiências.
A Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) é uma associação civil sem fins lucrativos que atua em todo o país com o objetivo de fortalecer a educação pública municipal e assegurar que dirigentes municipais tenham voz ativa na definição das políticas educacionais. Sua atuação abrange áreas como educação infantil, ensino fundamental, alfabetização, educação inclusiva, educação do campo, indígena, quilombola, de jovens e adultos, além de iniciativas voltadas à promoção da paz.
Durante o encontro em Vilhena, os dirigentes discutiram temas estratégicos para o fortalecimento da educação pública, como: Democracia capaz de garantir a unidade de ação institucional; Afirmação da diversidade e do pluralismo; Gestão democrática baseada na construção de consensos; Aplicação dos recursos públicos de forma lícita e transparente; Ações pautadas pela ética e eficiência; Autonomia perante governos, partidos políticos, credos e outras instituições; e visão sistêmica na organização da educação, reforçando o regime de colaboração entre municípios, Estado e União.
Além da programação formativa, os participantes prestigiaram apresentações culturais realizadas por estudantes da rede municipal de ensino, que encantaram o público e contaram com a presença de pais e responsáveis. O evento também promoveu momentos de integração com sorteios oferecidos por apoiadores.
De acordo com os organizadores, o encontro foi um marco importante para o fortalecimento da Undime em Rondônia, consolidando Vilhena como espaço de diálogo e construção coletiva em prol da educação pública de qualidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!