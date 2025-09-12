Vilhena realiza 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos

Publicada em 12/09/2025 às 09h34
Para ampliar o espaço de debate, fortalecer o vínculo com a população e definir diretrizes para a formulação de políticas públicas, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH) realizarão, no dia 23 de setembro, a 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Vilhena. O encontro acontecerá das 7h às 17h, no auditório da faculdade Uninassau.
A iniciativa tem como objetivo promover um espaço de diálogo plural, democrático e participativo, auxiliando gestores na construção, defesa e implementação de políticas públicas voltadas ao tema. Durante o evento, serão debatidos os seguintes eixos temáticos: Enfrentamento das Violações e Retrocessos; Democracia e Participação Popular; Igualdade e Justiça Social; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional; Fortalecimento da Institucionalidade dos Direitos Humanos.
Além da apresentação e do debate dos eixos, também ocorrerá a eleição de cinco delegados, que representarão Vilhena nas próximas etapas da conferência.
As inscrições estão disponíveis para toda a comunidade e deverão ser realizadas até o dia 22 de setembro, por meio do formulário eletrônico que estará disponível no link AQUI.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!