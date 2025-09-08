Vilhena é a primeira cidade de Rondônia a implantar QR Code em placas de obras públicas

Publicada em 08/09/2025 às 14h36
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), iniciou nesta segunda-feira, 1º de agosto, uma capacitação técnica voltada aos engenheiros da administração pública. O objetivo é preparar os servidores para operar o obras.gov, sistema digital de gestão de obras públicas desenvolvido pela empresa nacional Softplan.
O curso, ministrado pelo especialista da Softplan, Rui César Quinhões Pinto, segue até sexta-feira, 5, e conta com a participação de cerca de 12 engenheiros. Durante a formação, os técnicos municipais estão sendo orientados sobre como cadastrar e atualizar informações referentes às obras em execução no município.
Para o especialista, a iniciativa é motivo de elogio, tendo ressaltando que Vilhena se soma agora a importantes capitais brasileiras que já adotam o modelo, como Rio Branco, Macapá e São Paulo.
Com a implantação do sistema, Vilhena será o primeiro município de Rondônia a disponibilizar informações detalhadas sobre as obras públicas por meio de QR Code nas placas de identificação. Entre os dados que poderão ser acessados pela população estão: orçamento, prazo de execução, andamento físico-financeiro com fotos e empresa responsável pela execução.
Segundo o secretário municipal de planejamento, Adilson de Oliveira, a ferramenta representa um avanço expressivo na transparência e no fortalecimento da participação social: “Com esse recurso, qualquer cidadão poderá acompanhar em tempo real e de forma facilitada como estão sendo aplicados os recursos públicos, fiscalizar prazos e compreender melhor as etapas das obras”, comentou.
A Semplan avalia que esta etapa é essencial no processo de modernização da administração pública. Além de promover eficiência, o sistema estimula a conscientização da população sobre o direito e o dever de acompanhar de perto a utilização dos recursos, reforçando a fiscalização social. A expectativa é de que nos próximos dias o link e o QRCode para acesso sejam divulgados.
