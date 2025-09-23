Vila Nova de Teotônio volta ao mapa turístico com o PVH Pesca Show 2025

Publicada em 23/09/2025 às 08h50
Porto Velho se prepara para viver um momento histórico nos dias 27 e 28 de setembro, quando a Vila Nova de Teotônio receberá o PVH Pesca Show 2025. O festival, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) em parceria com a Sopescar, promete marcar a retomada da pesca esportiva na região, reafirmando a vocação da capital rondoniense como “Capital da Pesca Esportiva da Amazônia”.
Mais do que uma competição, o evento vai movimentar a economia, valorizar a cultura beradeira, atrair turistas e promover experiências únicas que integram esporte, gastronomia e ecoturismo.
TEOTÔNIO
A Vila Nova de Teotônio sempre foi um dos destinos mais emblemáticos do turismo regional. Reconhecida por suas belezas naturais, a comunidade era amplamente frequentada, graças à cachoeira que existia antes da construção da usina hidrelétrica, um ponto que atraía pescadores, turistas e famílias para momentos de lazer.
Com o alagamento da área, os moradores foram deslocados e o fluxo turístico diminuiu consideravelmente. Desde então, a região vive um processo de resgate de sua identidade. Apesar da forte vocação para o turismo de pesca e para a gastronomia ribeirinha, Teotônio não contava mais com festivais de pesca municipais — até agora.
O PVH Pesca Show 2025 chega justamente para preencher essa lacuna histórica, promovendo um reencontro entre a comunidade, o turismo e a cultura local.
ECOTURISMO
Além da pesca esportiva, Vila Nova de Teotônio é destaque no circuito gastronômico de Porto Velho. Os restaurantes e quiosques da comunidade oferecem pratos típicos da culinária amazônica, com receitas tradicionais que preservam o sabor da beira do rio e atraem visitantes em busca de experiências autênticas.
O festival vai fortalecer esse potencial, ampliando a visibilidade dos empreendedores locais, de guias de turismo a donos de restaurantes, e gerando oportunidades de renda. A presença de turistas durante o evento cria um ambiente de circulação econômica que beneficia diretamente as famílias da região.
TURISMO
Paulo Moraes Júnior disse que o festival é a união de esporte, cultura e gastronomia em um só espaço
De acordo com a Semtel, a retomada da pesca esportiva em Vila Nova de Teotônio faz parte de uma estratégia ampla de valorização do turismo em Porto Velho. A pasta tem promovido eventos esportivos, culturais e gastronômicos, incentivando o turismo sustentável por meio da prática do pesque e solte, que alia lazer à preservação ambiental.
O objetivo é consolidar Porto Velho como referência amazônica nesse segmento, aproveitando o diferencial competitivo da região: uma biodiversidade de espécies que desperta o interesse de pescadores de todo o mundo.
CAPITAL DA PESCA
O título de “Capital da Pesca Esportiva” não é por acaso. A capital rondoniense é privilegiada pela localização estratégica e pela abundância de espécies de grande porte, como pirarucu, jaú, pirarara, dourada e surubim. Além disso, a tradição ribeirinha da região mantém vivas práticas que integram a pesca ao modo de vida local.
Com eventos como o PVH Pesca Show 2025, Porto Velho se fortalece como destino de turismo especializado, ampliando sua visibilidade tanto em nível nacional quanto internacional.
O PVH Pesca Show 2025 terá competições de pesca, atrações culturais, apresentações musicais e uma rica programação gastronômica. O evento é gratuito e aberto a toda a população, sendo uma oportunidade para que moradores e turistas redescubram Vila Nova de Teotônio como destino turístico.
Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, o festival vai além de um evento esportivo. “O PVH Pesca Show simboliza a retomada de um capítulo importante da história de Teotônio e de Porto Velho. É a união de esporte, cultura e gastronomia em um só espaço, promovendo a sustentabilidade, fortalecendo a economia local e reforçando a identidade da nossa cidade como capital da pesca esportiva da Amazônia”, destacou o secretário.
Nos dias 27 e 28 de setembro, todos os olhares estarão voltados para Teotônio. O festival vai celebrar a pesca esportiva, da gastronomia amazônica e do orgulho de ser porto-velhense.
