Viih Tube comenta entrada do pai em “A Fazenda 17”: “Que ele construa a história dele”

Publicada em 16/09/2025 às 15h32
A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para falar sobre a participação do pai, o empresário Fabiano Moraes, na 17ª edição do reality A Fazenda. A lista oficial dos competidores foi divulgada na noite da última segunda-feira (15). com informações da Revista Caras.
Viih contou que conversou com o pai antes da entrada no programa e reforçou a importância do cuidado emocional. “Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento. Que Deus abençoe muito a permanência dele lá”, disse.
A criadora de conteúdo destacou ainda que espera que o público conheça a trajetória de Fabiano além da relação familiar. “Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele sempre quis muito isso e sempre trabalhou com o meio artístico desde muito pequeno. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube”, afirmou.
Viih também refletiu sobre os rumos que cada participante pode tomar em um reality show. “Ou você vai ser amado, ou vai ser vilão, ou vai ser planta. Todos nós somos um pouco de cada coisa em algum momento. Não dá para saber como vai ser”, comentou.
A influenciadora revelou ainda uma preocupação pessoal com a saúde do pai. “Pra quem não sabe, meu pai é praticamente cego de um olho. Ele já fez transplante de córnea duas vezes, mas eu morro de medo dele cair e se machucar. Não vi ele falando disso”, concluiu.
