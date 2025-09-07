Viatura descaracterizada do BPFRON é atingida por disparos em Novo Horizonte

Publicada em 07/09/2025 às 10h10
No final tarde deste sábado (06), uma viatura descaracterizada do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira) foi alvo de aproximadamente sete disparos de arma de fogo nas proximidades de Novo Horizonte D’Oeste (RO), região do sítio do Zé.
De acordo com informações, os policiais militares de fronteira transitavam pela localidade quando um homem, ainda não identificado, efetuou os disparos contra o veículo oficial. Felizmente, nenhum dos ocupantes da viatura ficou ferido.
Os policiais reagiram à ação criminosa e conseguiram atingir a mão do suspeito, que mesmo ferido conseguiu fugir do local.
Neste momento, diversas equipes da Polícia Militar realizam diligências intensas na região, com o objetivo de localizar e prender o autor dos disparos. Até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido encontrado.
