Viaduto do Trevo do Roque ganha arte inspirada na Amazônia e na história de Porto Velho; iniciativa agrega valor cultural

Publicada em 19/09/2025 às 11h09
Com cores vibrantes e desenhos marcantes da paisagem amazônica, o viaduto do Trevo do Roque, em Porto Velho, ganha uma nova identidade visual. A intervenção artística, feita por Marlos José, busca revitalizar o espaço, valorizar a arte regional e conectar os espaços urbanos à cultural do município.
De acordo com o muralista, as imagens retratam elementos que agregam valor cultural à cidade e buscam aproximar a população da identidade local por meio da arte. Foram realizadas pesquisas para saber quais imagens seriam retratadas no viaduto. Os traços e desenhos escolhidos evidenciam a riqueza da fauna e da flora da Amazônia, com jacaré, bicho-preguiça, boto cor-de-rosa, pássaros e outros.
Além disso, destaque para a representatividade local com desenho de barco, ribeirinho e ainda a contextualização da história da cidade com imagens de uma locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e as Três Caixas d’Água, elementos que são característicos da origem do município de Porto Velho.
Intervenção artística, feita por Marlos José, busca revitalizar o espaço, valorizar a arte regional
Marlos José é um artista há muitos anos que encarou o desafio de colorir espaços urbanos da cidade através de trabalho com spray. A iniciativa no viaduto do Trevo do Roque começou há cerca de dois meses e, a partir de agora, entra na reta final. Faltam apenas alguns detalhes para a conclusão desse trabalho.
“A gente trabalhou em cima do conceito, não só para embelezar a cidade, mas também contando um pouco da história de Porto Velho. A história do povo ribeirinho, dos imigrantes e, para você ter uma ideia, esse conceito visual segue essa temática. A gente foca também no pôr do sol que é bem intenso, do dourado do rio Madeira, fauna e flora embelezando a cidade e contando a história de nossa gente”, disse.
CAPITAL DE CARA NOVA
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a importância dos desenhos artísticos na cidade vai muito além da estética. As pinturas regionais contribuem de várias maneiras para o ambiente urbano, para a cultura local e para os moradores que transitam pelo local, podendo transformar locais degradados ou abandonados em áreas mais atrativas, melhorando a aparência da cidade e até influenciando na segurança.
“Estamos revitalizando com a pintura regional o viaduto do Trevo do Roque, que dá vida ao local. Vale destacar que tudo está sendo custeado com doações das entidades e comerciantes que também valorizam a nossa identidade. Os locais que antes eram cinzas, agora ganham novas cores, e quem passa pelo local já sente a transformação no viaduto”, finaliza o prefeito.
Ainda segunda a Prefeitura, após a conclusão do viaduto do Trevo do Roque, outros pontos também devem receber a intervenção, entre eles, o viaduto da Campos Sales com homenagens as personalidades que contribuíram com a história de Porto Velho. O ex-prefeito Chiquilito Erse e a Bailarina da Praça estão entre os homenageados nesses novos locais.
“Eu achei excelente essa iniciativa do prefeito Léo Moraes em valorizar a cultura e principalmente dar oportunidade aos artistas. Muita gente passa por aqui e fica olhando, contemplando o nosso trabalho e isso nos deixa muito feliz. É gratificante ver a alegria do porto-velhense e também a emoção deles em ver uma obra tão grandiosa como esta”, concluiu o artista visual.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!