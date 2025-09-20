VI Conferência Municipal de Saúde de Guajará-Mirim acontece nos dias 25 e 26 de setembro

Publicada em 20/09/2025 às 09h06
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nos dias 25 e 26 de setembro, no auditório do SINDSEF, a VI Conferência Municipal de Saúde. O encontro terá como tema central:
“Planejar a Saúde com Participação Popular: Desafios e Compromissos no âmbito municipal”.
A conferência será um espaço democrático de debate e construção coletiva de propostas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Durante o evento, serão discutidos três eixos temáticos principais:
Eixo I: Política de prevenção e pós prevenção da autolesão e do suicídio;
Eixo II: Garantia à universalidade do SUS em município de fronteira;
Eixo III: Humanização no SUS, capacitações e colaboração entre a gestão e o funcionalismo público, ética e legislação do SUS.
A conferência contará com a participação de representantes da gestão municipal, profissionais de saúde, conselheiros, instituições e sociedade civil, reforçando a importância da participação popular no planejamento das políticas públicas de saúde.
Data e Horário:
– 25 de Setembro -> 19;00 horas.
– 26 de Setembro -> 08:30 horas.
Local:
– Auditório do SINDSEF, localizado na Av. Princesa Isabel, 1564 – São José, Guajará-Mirim.
A Prefeitura de Guajará-Mirim convida toda a população a participar deste momento de diálogo e construção coletiva, fundamental para garantir um SUS mais humano, eficiente e acessível a todos.
– Dê sua opinião e contribua com sugestões populares para Elaboração da LOA, LDO e PPA.
Acesse aqui o formulário: Clique aqui
