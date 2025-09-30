Vendedor é o cargo mais ofertado dentre as mais de 3 mil vagas de emprego disponibilizadas em Rondônia

Publicada em 30/09/2025 às 12h02
Com 3.108 vagas de emprego abertas no estado, sendo 377 novas vagas cadastradas nesta semana, com destaque para a função de vendedor de comércio varejista, que concentra as maiores chances, em cidades como Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal, a iniciativa do governo de Rondônia visa ampliar o acesso dos trabalhadores a postos de trabalho em diferentes setores.
Com o volume de vagas abertas, o governo de Rondônia orienta que os interessados acompanhem as atualizações no site ou no aplicativo e mantenham o currículo online atualizado para aumentar suas chances de contratação. Os postos presenciais do Sistema Nacional de Emprego (Sine Estadual) em todas as regiões do estado continuam disponíveis para orientação e atendimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas voltadas à geração de emprego são fundamentais e asseguram que mais pessoas consigam acesso rápido às oportunidades reais de trabalho. “Investimos na ampliação dos serviços do Sine Estadual, garantindo que o cidadão possa cadastrar seu currículo com facilidade e ser encaminhado para entrevistas de forma ágil”, ressaltou.
Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, os números reforçam a importância do Sine como canal direto entre empresas e candidatos. “Estamos fortalecendo os programas de intermediação de mão de obra para que mais cidadãos encontrem uma colocação no mercado e as empresas preencham suas vagas com eficiência”, afirmou.
O trabalhador Orestes Inácio Miranda, 30 anos, é um dos exemplos do impacto do Sine na vida do cidadão. Ele atua há um ano e cinco meses no próprio Sine e conquistou essa oportunidade de emprego através do cadastro no site. “Em menos de um mês eu já estava empregado. Gosto de trabalhar atendendo as pessoas, ajudando e auxiliando no que posso. As vagas disponíveis são muito úteis para quem precisa de uma chance. Sempre digo para caprichar no currículo: foto atualizada, informações bem organizadas e dados corretos fazem toda a diferença”, relatou.
Dentre as cidades com novas vagas disponíveis nesta semana, estão:
Porto Velho – 135 vagas
Ji-Paraná – 87 vagas
Cacoal – 62 vagas
Vilhena – 31 vagas
Ariquemes – 24 vagas
Rolim de Moura – 15 vagas
Pimenta Bueno – 7 vagas
Jaru – 3 vagas
