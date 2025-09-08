Veja como fazer o seu cadastro e acessar os créditos gerados pelas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas

Publicada em 08/09/2025 às 15h54
Moradores de Porto Velho já podem acessar o Portal de Serviços da Secretaria Municipal de Economia (Semec) para consultar os créditos gerados pelas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-es). A partir de outubro, esses valores poderão ser indicados para imóveis e usados para reduzir em até 50% o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Os créditos são vinculados ao CPF do consumidor informado no momento da emissão da NFS-e em despesas com saúde, educação, lazer, oficinas mecânicas, salões de beleza, entre outros setores que recolhem ISS junto ao município.
Para visualizar os valores disponíveis, o contribuinte deve realizar o cadastro ou login no Portal de Serviços. Confira o passo a passo:
1. Acesse o site da Semfaz: www.portovelho.ro.gov.br/semfaz
2. Clique no banner no site sobre o benefício ou em “Serviços”
3. Selecione “Todos os Serviços”
4. Escolha a opção “Indicação de Créditos para o IPTU”
5. Clique em “Acesso ao Portal de Créditos”
6. Faça o login ou cadastro com seu CPF
Apenas os “créditos disponíveis” poderão ser utilizados para indicação em outubro
Atenção: em alguns navegadores a plataforma pode apresentar restrições de acesso, como no caso dos modelos IOS. Caso isso ocorra, a orientação é utilizar outro navegador ou realizar o procedimento em um computador, notebook ou tablet.
Ao acessar o portal, o contribuinte pode consultar os créditos gerados pelas NFS-es vinculadas ao seu CPF. Apenas os valores classificados como “créditos disponíveis” poderão ser utilizados. A indicação dos imóveis para utilização ocorrerá em outubro, quando o morador deverá selecionar a propriedade que receberá os créditos para abatimento no IPTU.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!