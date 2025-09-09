Vacinação Sem Fronteira chega à aldeia Lage Novo, em Guajará-Mirim e reforça assistência em saúde

Publicada em 09/09/2025 às 15h14
A equipe de imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) esteve na segunda-feira (8), na aldeia Lage Novo, em Guajará-Mirim, para reforçar a cobertura vacinal entre os povos indígenas e ampliar a proteção contra o sarampo. A ação faz parte da campanha do governo de Rondônia Vacinação Sem Fronteira e ganha ainda mais relevância diante dos casos confirmados da doença na Bolívia, região de fronteira com o município rondoniense.
Superando os desafios de acesso em áreas remotas, o governo de Rondônia reforçou a assistência de saúde, levando doses de imunizantes a uma comunidade que, apesar do acompanhamento contínuo, apresentava lacunas em seu esquema vacinal. Na região, o atendimento cotidiano é feito pelo técnico de enfermagem indígena, Arilson Oro Waran Xuein, que acompanha cerca de 400 pessoas em três aldeias — Lage Novo, Cemap e Linha 10. Mesmo com o apoio do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Porto Velho (DSEI), a presença da equipe da Agevisa/RO foi essencial para complementar o atendimento de rotina.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha é fundamental para reforçar a importância da vacinação e promover a conscientização da população.
Aldeia Lage Novo reúne aproximadamente 250 pessoas, divididas em 40 famílias
Segundo o cacique Tiago Oro Waram, a Aldeia Lage Novo reúne aproximadamente 250 pessoas, divididas em 40 famílias que vivem da produção de mandioca e farinha. Ele explica que ainda há resistência entre os moradores, sobretudo em relação à vacina contra a Covid-19, por receio de reações adversas.
O trabalho de conscientização, no entanto, deu resultados: em uma única manhã, a equipe aplicou 21 doses, sendo 14 contra a Covid-19 — um avanço considerado uma vitória contra a desinformação. Durante o percurso até o ponto de vacinação, os profissionais ainda encontraram uma família indígena na área do Igarapé Lage e aproveitaram para orientar sobre a importância da imunização.
Para o diretor executivo da Agevisa/RO, Edilson Silva, “a atividade reforça o papel estratégico da Vacinação Sem Fronteira e evidencia a dedicação de profissionais, como Arilson, que garantem a assistência de saúde nas comunidades indígenas e contribuem para proteger saberes, culturas e vidas”.
À tarde, a ação se estendeu na Escola Estadual de Ensino Fundamental Capitão Godoy, onde foram atualizadas as carteiras de vacinação dos servidores.
